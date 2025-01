Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo Cesena parte da Catanzaro. Ci sarà Saric, ma Kargbo ha salutato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

C’è chi arriva e c’è chi. In vista del match di domani alle 15 a, ilpotrà contare fin da subito su Dario(appena approdato in Romagna e immediatamente convocato per la trasferta calabrese da mister Michele Mignani), ma contemporaneamente dovrà abituarsi a fare a meno di Augustus, che in una delle più classiche ’sliding doors’ ha contestualmenteil gruppo per trasferirsi oltre Manica, tra le fila del Blackburn Rovers. Per di più in vista del prossimo match il Cavalluccio non potrà contare neanche su Ceesay, influenzato. "Abbiamo studiato tutta una serie di situazioni per rispondere a quanti più problemi possibile - ha commentato Mignani in proconto di partire per la trasferta contro una delle formazioni più in forma del momento, reduce da 5 risultati utili consecutivi compresa la vittoria esterna a Brescia di domenica scorsa - Ilè un’ottima squadra e sta attraversando uno splendido periodo.