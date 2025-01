Terzotemponapoli.com - Il mercato del Napoli: parla Pasquale Tina

Ildel, giornalista di Repubblica, è intervenuto a Televomero. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione ‘Giochiamo d’anticipo’. “Buongiorno convocato con la Roma? Certamente il difensore non andrà in campo, potrebbe anche non essere convocato. La decisione verrà presa sabato. Acquisto di Comuzzo? Questa serata sarà importante per trovare un accordo con la Fioren. Onestamente non credo che gli azzurri lo pagheranno 40 mln di euro anche se parliamo di un acquisto importante e di prospettiva”.Il ‘triangolo’-Fioren-Comuzzo “Probabilmente ci sarà anche un contatto tra ADL e Commisso per accordarsi: una cifra consona sarebbe 30 mln di euro più bonus. Anche la formula dell’affare sarebbe interessante, parliamo di un prestito biennale con obbligo di riscatto.