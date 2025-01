Linkiesta.it - Il linguaggio di Trump sta creando un nuovo populismo antidemocratico

Leggi su Linkiesta.it

Messaggi minacciosi, carichi d’odio, intercalati al costante richiamo di Dio, alla sua etica da Vecchio Testamento, un clericalismo di tipointerpretato da chi si ritiene l’unto del Signore, e poi richiami costanti ai valori tradizionali riadattati al presente, a credenze popolari sulle quali si innesta un’identità che è l’opposto della società aperta di popperiana memoria, una pessima copia della carta d’identità degli Stati Uniti. Donaldha elevato iltradizionale a narrazione calata in una cortina di ferro, espressa con toni apocalittici, divulgata con dispendio di mezzi sui social. La rete è stata utilizzata diffusamente prima per debellare gli avversari all’interno del Partito repubblicano, in seguito per regolare i conti con i democratici. Non va escluso che venga usata in futuro per interferire nelle elezioni di Paesi liberi o nelle decisioni che quei Paesi dovranno assumere.