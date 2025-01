Ilgiorno.it - Il Giardino 9 Novembre : "Una piccola oasi nel caos lungo le mura spagnole"

Una sottile striscia di verde, chiusa tra via Monte Nero e viale Regina Margherita, dedicata al giorno in cui crollò il Muro di Berlino. Un parchetto che si stende su più livelli, con due vasche ricolme d’acqua e varie scalinate che conducono in cima al terrapieno. Ricavatoil tracciato delle, ilè unatra i trafficati viali della circonvallazione interna. "Non sono in molti a conoscerlo - osserva Luigi Agosti, dog sitter che viene qui quasi ogni giorno - È un parco ’di passaggio’ e poco adatto ai cani, perché manca un’area a loro dedicata". Ma tutto cambia di sera, specie nel fine settimana, perché via Monte Nero viene presa d’assalto dai giovani: "Nel bar di fianco c’è un gran movimento e molti ragazzi si riversano per strada - racconta Davide Donetti, che abita in zona - Ma il parco è interamente recintato e viene chiuso dopo una certa ora, per evitare problemi.