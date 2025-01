Ilgiorno.it - Il futuro del “Quadrilatero dei tir“. I sindaci: "Ascoltate il territorio"

Decreto Genova e "zona logistica semplificata", riunione con Città Metropolitana per idi Vignate e Melzo, Segrate e Pioltello, ildei tir". Dall’incontro un’istanza a più voci: "Importantissimo in prospettiva l’impatto sui nostri territori. Vogliamo essere ascoltati". Una prima richiesta riguarderà la possibilità per i 4 comuni e Città metropolitana milanese di partecipare alle future riunioni del Comitato di indirizzo della Zona logistica semplificata "Porto e retroporto di Genova", istituito con decreto e che si riunirà periodicamente, con diritto di parola. E non, come il decreto a oggi prevede, solo come uditori. "Una richiesta - spiega Marco Griguolo, consigliere delegato alla Mobilità di Città Metropolitana - che trova noi e isulla stessa lunghezza d’onda.