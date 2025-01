Il dolcevita nero è per sempre | la divisa del potere Steve Jobs

Leggi su .com

Life&People.it Unpuò cambiare il mondo? Se lo indossa, decisamente sì. In un’epoca di eccessi e logomania, mentre il mondo tech sfoggiava camicie a quadri e khakis mal tagliati, un visionario increava il futuro. Non chiamatelo CEO:è stato il primo tech-influencer della storia, l’uomo che ha trasformato il minimalismo in uno statement die il basic in lusso estremo. La sua uniforme? Un manifesto di stile che grida ancora oggi: less is more, very more.: chi è il genio ribelle che ha fatto del basic un’arte?Prima di essere l’oracolo della Silicon Valley,era quel ragazzo impossibile che aveva mollato il college per seguire la sua ossessione: rendere i computer glamour e sexy. Un dropout che meditava in India e sperimentava con l’LSD, trasformato in profeta della tech-eleganza.