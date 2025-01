Ilgiorno.it - Il campione che salvò gli ebrei. In sella con Bartali, l’eroe silenzioso

L’importanza di scegliere, il senso di umanità e di responsabilità, la capacità di decidere da che parte stare e di fare tutto ciò che è in proprio potere, anche quando le circostanze attorno sembrano proibitive. Una storia raccontata in modo avvincente, attraverso flashback, musiche evocative e video appositamente realizzati, per invitare tutti a riflettere sul valore della solidarietà, del coraggio di scegliere la giustizia, e quanto questo definisca il destino di una persona. È quanto porterà in scena domani lo spettacolo teatrale dal titolo “- Dalla parte giusta“, che verrà proposto alle 21 allo Spazio Stendhal di Desio, all’interno della storica Villa Tittoni di via Lampugnani. Protagonisti della rappresentazione saranno gli attori dell’associazione culturale seregnese Cartanima Teatro, impegnati a narrare come un grande sportivo abbia saputo trasformarsi in un eroe