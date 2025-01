Ultimouomo.com - Il bello del giovedì sera 2025 vol. 9

CONOSCI LA TUA SQUADRA DEL GIOVEDI: FCSB Ci sono alcune cose strane attorno all’FCSB. La prima ha a che fare col perché si chiama FCSB, visto che a volte viene chiamata nelle telecronache come “Steaua”, una squadra decisamente più nota, rispetto a questo FCSB di cui non avevamo mai sentito parlare.Allora seguitemi, perché è una storia interessante.Il primo nome del club è ASA Bucure?ti e viene fondato nel 1947 da alcuni ufficiali della casa reale di Romania. Uno dei suoi creatori, Mihail Lasc?r, è stato un generale che ha combattuto al fianco dei nazisti nell’operazione Barbarossa, ovvero l'offensiva verso l’Unione Sovietica. La squadra viene affidata all’ex centrocampista Coloman Bogdan, leggenda del calcio rumeno e austro-ungarico, autore del libro Il calcio come scherzo che onestamente mi piacerebbe leggere in questo momento.