Ilrestodelcarlino.it - I tesori della Valentiniana nell’aula San Sebastiano

SopralluogoSoprintendenza archivistica e bibliografica delle MarcheSandel convento di San Domenico, a Camerino, dove sono stati collocati i volumi più antichi del patrimonio librarioBiblioteca. È avvenuto mercoledì, con il soprintendente Benedetto Luigi Compagnoni. Lanon ha una sede dal terremoto del 1997; dopo le scosse, era stata collocata provvisoriamente al Rotary Palace in via Madonna delle Carceri. Ma questo edificio dall’agosto 2021 è stato progressivamente svuotato delle migliaia di volumi e opere, per fare posto al Marlic, il laboratorio tecnologico di ricerca dell’Università di Camerino. Nell’accordo Comune-Unicam era previsto che i libri più antichi fossero trasferitiSan, in centro, in piazza dei Costanti.