Metropolitanmagazine.it - I look fashion iconici dei Grammy Awards (e che hanno fatto la storia della moda)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Quando pensiamo ai, ci vengono in mente performance straordinarie e premiazioni leggendarie, ma l’evento è anche un palcoscenico per alcuni deipiù. Dai vestiti chescandalo ai completi cheridefinito il concetto di stile, iregalato momentiindimenticabili.: ipiùdegli Oscarmusica nel corso degli anniNegli anni ’70, le starmusicainiziato a usare il red carpet per esprimere la loro personalità in modo audace. Aretha Franklin, nel 1972, ha incantato tutti con un abito rosso e oro coordinato a un elegante copricapo, mentre Cher nel 1974 ha lasciato il segno con un bikini tempestato di paillettes e una farfalla nei capelli, incarnando l’estetica eccentrica dell’epoca.