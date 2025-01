Davidemaggio.it - I Cugini di Campagna, Fabrizio Moro, Mario Biondi e gli Audio 2 ospiti della quarta puntata di Ora o Mai Più

Un poker di artisti è pronto a regalare duetti inediti nel corsodi Ora o Mai Più 2025, in onda domani sera su Rai1. Marco Liorni accoglierà infatti in studio quattro cantanti noti pronti a esibirsi con le otto ‘vecchie glorie’ in gara nel talent show di Rai1.Nella serata sono previsti, infatti, gli arrivi di, degli2 e deidi, reduci dalla partecipazione alla diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle. Ad attenderli anche i concorrenti del programma: da Pierdavide Carone, arrivato primo sabato scorso per la seconda settimana di seguito, a Matteo Amantia, vincitoreprima, passando per Valerio Scanu, Pago, Carlotta, Antonella Bucci, Loredana Errore e Anonimo Italiano.A giudicare le performance, la giuria composta dai coach (che non possono votare per il ‘pupillo’ al quale sono affiancati): Rita Pavone, Alex Britti, Patty Pravo, Gigliola Cinquetti, Donatella Rettore, Marco Masini, Raf e Riccardo Fogli.