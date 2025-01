Ilgiorno.it - I cantieri del triennio. Sotto i ferri l’Arengario e il tempio della prosa

In tema die progetti da avviare nel 2025, il bilancio previsionale dei prossimi tre anni prevede un ampio piano di interventi. Tanto spazio lo prendono le scuole, con gare che saranno avviate per il risanamento conservativoscuola media Confalonieri (1 milione di euro), per la riqualificazionescuola elementare Bachelet (1 milione), e per un intervento di risanamento complessivoscuola dell’infanzia Il Cartoccino (1,1 milioni). Altri 315mila euro andranno per il rifacimentopalestrascuola media Leonardo Da Vinci, e un secondo lotto di interventi sarà anche per la palestraelementare Tacoli. Parecchio significativa per gli studenti poi – e non solo –, la prevista ristrutturazioneBiblioteca Civica, per 1,8 milioni di euro. Ma ci sono anche altri importanti interventi edilizi messi a bilancio, e su cui l’amministrazione conta di trovare compartecipazioni di enti del Terzo settore.