I 12 concorrenti si sfideranno per un'ultima volta con un solo obiettivo: aggiudicarsi il premio di 30.000 euro

Alle 21.30 su Canale 5 va in onda la finale di Io canto senior 2025. Iancora in gara sono 12 e stasera sarà proclamato il vincitore. Le esibizioni saranno accompagnate dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle. Alla conduzione il pubblico ritroverà Gerry Scotti, che con Antonella Clerici affiancherà Carlo Conti nella prima serata del Festival di Sanremo 2025.