Ilprimatonazionale.it - “Hollywood… a flat circle”: il rinascimento del cinema sarà in Texas?

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 31 gen –is a state of mind: “Ilè uno stato d’animo. Ilè un’ossessione. Ma soprattutto, ilè una nazione in ogni senso della parola”. Parola di Steinbeck, che però non era texano. Lo sono invece Matthew McConaughey e Woody Harrelson, una coppia di attori famosissima, diventata “cult” con prima stagione di True Detective. Dieci anni dopo la serie, scritta da Nic Pizzolatto, i due si sono ritrovati per rivestire i panni di Rust Cohle e Marty Hart: non è stata una semplice rimpatriata.Ilcome stato d’animoNon è la prima volta che l’attore premio Oscar Matthew McConaughey si lascia andare ad esternazione “scorrette”: nel 2020 aveva definito “arrogante” l’atteggiamento della sinistra rispetto all’elettorato di Trump. Insomma chi nasce nella Repubblica delsembra che ce l’abbia come “mindset” quello di mettersi di traverso e di essere solitariamente orgogliosi.