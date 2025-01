Liberoquotidiano.it - "Ho pensato di comunicarlo apertamente". Sanremo, Annalisa sbotta: il retroscena che la manda su tutte le furie

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nulla di quello che sta circolando è vero. A dirlo a gran voce è. La cantante smentisce via social quanto detto sul suo conto e sul rifiuto di condurre2025, assieme a Carlo Conti. Diverse voci parlavano di un "no" legato a un cast troppo affollato. La cantante, che peraltro sarà anella serata di venerdì 14 febbraio dedicata alle cover per duettare con Giorgia sulle note di 'Skyfall' di Adele, dopo aver letto delle ricostruzioni di stampa, ha tuonato: "Chi mi conosce non ha mai avuto dubbi, ma hodisolo per rispetto dei colleghi e professionisti chiamati in causa, altrimenti ci avrei riso su dal divano di casa! Pare pare pare. Pare che non è vero! Abbracci". Tra i commenti circolati, quelli che riportavano: "Dopo aver scoperto chi sarebbero stati i nomi con cui avrebbe dovuto condividere il palco dell'Ariston, pare (sottolineiamo pare) abbia detto: 'Io con quelli non ci salgo'".