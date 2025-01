Hitler brava persona il fighter Bryce Mitchell nella bufera La UFC condanna le parole ma non lo punisce

Leggi su Sportface.it

era unastando alle mie ricerche private e non all’indottrinamento pubblico”. A dirlo è stato ilstatunitense, sotto contratto con la UFC,durante l’intervento in un podcast.sconcertanti, che hanno scatenato l’indignazione generale, e che sono solamente la punta dell’iceberg dell’intero intervento dell’artista marziale misto: “ha combattuto per il suo paese – ha aggiunto -. Voleva purificarlo cacciando via gli ebrei avidi, che stavano distruggendo il suo paese e trasformando tutti in gay. Stavano rendendo omosessuali i ragazzi. Stavano ‘queerizzando’ le donne. Sai dove è avvenuto il primo intervento chirurgico trans? In Germania prima cheprendesse il potere”. Necessario l’intervento del presidente della UFC, Dana White che ha subitoto le dichiarazioni dell’atleta: “Ho sentito dire un sacco di stronzate stupide e ignoranti nel corso degli anni, ma questa è probabilmente la peggiore”, ha esordito in un punto stampa.