Guida ufficiosa al Sei Nazioni 2025

“Ciascuno di noi si crede uno ma non è vero: è tanti, signore, tanti, secondo tutte le possibilità d'essere che sono in noi: uno con questo, uno con quello diversissimi! E con l'illusione, intanto, d'esser sempre uno per tutti, e sempre quest'uno che ci crediamo, in ogni nostro atto. Non è vero!” (Sei personaggi in cerca d’autore - Luigi Pirandello)Le squadre del Sei, molto spesso, si credono uno. Ma la realtà della storia dimostra che tante e diverse sono invece le possibilità d’essere, e che anche le prestazioni sulla carta più impensabili, le imprese sportive più impronosticabili, possono capitare. Nessuno, nessuna squadra, in centotrenta edizioni del torneo, ha per esempio mai sollevato il trofeo per tre volte consecutive. Ci proverà, nel Sei(il numero ventisei da quando la competizione è passata, nel 2000, a sei squadre) l’Irlanda.