Thesocialpost.it - Grave incidente, lo scontro è violento: arrivano 5 ambulanze, traffico in tilt

Leggi su Thesocialpost.it

Terribilea Milano, per fortuna senza conseguenze drammatiche. Ben cinque mezzi del 118 – tra automedica, autoinfermieristica e– sono intervenuti d’urgenza nella serata di giovedì 30 gennaio in via Monferrato a San Giuliano Milanese per un.Leggi anche: Luca esce per andare all’università, poi la tragedia: era giovanissimoL’allarme è scattata poco prima delle 19. Stando alle prime informazioni, si sarebbe scontrate due auto mentre i feriti dello schianto sono stati tre.Nessuno dei tre – 33, 51 e 61 anni – sarebbe in gravi condizioni anche se in principio gli equipaggi intervenuti erano arrivati in codice rosso. Oltre al personale sanitario dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), in via Monferrato sono arrivati i vigili del fuoco di Milano e la polizia locale di San Giuliano Milanese.