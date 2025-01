Iodonna.it - Grandi festeggiamenti oggi per il clan dei Middleton. L'occasione: i 70 anni di Carole, nonna del futuro re George. In attesa di un titolo Royal che potrebbe arrivare proprio oggi

Leggi su Iodonna.it

Celebrai suoi 70dell’erede al trono. L’intero– Kate, William e i figli, Charlotte e Louis, oltre agli altri figli Pippa, James e le loro famiglie – si riunirà a Bucklebury, il paesino poco lontano da Windsor dove risiede con il marito Michael, per iche si potrarranno per l’intero fine settimana. Ma tra i tanti regali che l’ex imprenditrice riceveràessercene anche uno piuttosto speciale, e anche un po’ a sorpresa: l’annuncio di un. Kate, regina di stile e cuore: il pied de poule riciclato per la visita ai bimbi malati X Leggi anche ›rompe il silenzio e rilascia due interviste su Kate e i