Gamberorosso.it - Grande pesce e piatti di carne nel ristorante da non perdere a un passo dall'aeroporto di Fiumicino

Leggi su Gamberorosso.it

Il Duca a cui fa riferimento l'insegna è Sforza Cesarini, proprietario un tempo di buona parte dell'area di, alberi, rovine e casali inclusi, come questo a undal Lago di Traiano. Un edificio degli anni '30 che ha visto scorrere sotto al suo tetto storie e avventure diverse poi, a un certo punto, è rimasto lì, un po' dimenticato. Fino a quando Rosario Malapena e Cristina Sebastiani l'hanno notato e ne hanno intuito le potenzialità. Rosario è uno dei nomi più noti nel mondo della ristorazione di questa zona, per anni alla guida dell'Albos, stabilimento edestinazione di Fregene, in cui aveva ricamato una proposta raffinata, elegante, precisissima che puntava tutto su una materia prima straordinaria. Non è un caso per uno come lui, attentissimo selezionatore di materie prime ittiche, navigato frequentatore dell'asta deldi