Superguidatv.it - Grande Fratello, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 30 gennaio 2025, ventisettesima puntata

Leggi su Superguidatv.it

Si sono spenti i riflettori anche sulla diretta delladel, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladel GF andata in onda giovedì 30con le ultime.Il racconto della diretta della 27adeldi giovedì 30Ladeldi giovedì 30è iniziata con lo scontro tra Lorenzo ed Helena. Il ripescaggio della modella brasiliana, fortemente voluta nella casa dal 60% del pubblico del GF, ha riacceso gli animi nella casa e le immancabili polemiche. Lorenzo in settimana ha confidato alla fidanzata Shaila “se giovedì quella non esce cambierò strategia per buttarla fuori di casa” riferendosi ad Helena.