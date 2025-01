Movieplayer.it - Grande Fratello: Lorenzo Spolverato perde il controllo e lancia una sedia durante la diretta

Leggi su Movieplayer.it

Nuovo episodio di intolleranza all'interno del reality show, questa volta addirittura mentre la trasmissione era in onda. La puntata delandata in onda il 30 gennaio ha avuto come protagonista indiscussa Helena Prestes. La modella brasiliana è stata al centro di accesi confronti con il resto della Casa e ha avuto un faccia a faccia in studio con Zeudi Di Palma, mentre sullo sfondo restava la figura di Javier Martinez. Tuttavia, questo focus su Helena non sembra essere stato gradito da tutti, in particolare da, il quale,una pausa pubblicitaria, ha dato nuovamente in escandescenze scagliando una. Un altro brutto episodio alLa Casa più spiata d'Italia continua a .