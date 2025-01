Movieplayer.it - Grande Fratello, Helena Prestes e Zeudi Di Palma voltano pagina? Il chiarimento dopo la puntata del 30 gennaio

Leggi su Movieplayer.it

la ventisettesimadel reality show di Alfonso Signorini, le due gieffine hanno avuto un faccia a faccia che ha in parte chiarito le loro posizioni.settimane di tensioni e incomprensioni, ladelandata in onda il 30ha segnato un importante punto di svolta nel rapporto traDi. Se in studio il loro confronto non aveva portato a un vero, al termine della diretta le due si sono ritrovate in camera da letto per affrontare, lontano dalle telecamere principali, i sentimenti e le aspettative reciproche. Le Zelene si confrontano nelha ammesso di aver sempre provato un certo interesse per, tanto da non riuscire mai a considerarla solo un'amica: "I .