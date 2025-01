Gamberorosso.it - Gli ultimi pescatori del Lago d'Iseo che difendono la pesca sostenibile

Sono rimasti così in pochi che il loro lavoro rappresenta una sfida quotidiana: a quel buonsenso, quantomeno, che gli suggerirebbe scelte meno radicali nel nome di una vita ben più comoda. Sono gliprofessionisti deld', di quello specchio d'acqua dolce di origine glaciale conosciuto anche come Sebino - il sesto per estensione tra i laghi italiani -, che si trova tra le province lombarde di Brescia e Bergamo e che ospita un'interessante biodiversità che lo abita e lo circonda.Un lavoro faticoso e poco redditizio«Siamo rimasti una trentina diprofessionisti perché questo è il numero delle licenze oggi attive. Alcuni di noi però sono già in pensione, altri per vivere fanno diversi mestieri che gli consentono di supplire alle carenze di un lavoro poco redditizio.