Lanazione.it - Gli importi delle due edizioni del premio Fulvio Tului, vinte da Porta Sant’Andrea donati a il Cuore si Scioglie e Pronto Donna

Arezzo, 31 gennaio 2025 – Gliduedeldaa febbraio 2024, sono statialla Fondazione ilsie all’associazione. Questa la decisione del Consiglio Direttivo del quartiere che ha destinato la somma di cinquecento euro a ciascuna realtà dopo aver ricevuto il prestigioso riconoscimento per aver meglio figurato in entrambe le2023 della Giostra del Saracino. “È stato il primo “cappotto” bianco verde nella storia nel “”,che viene assegnato al quartiere che si distingue nel corteggio storico e nell’entrata in piazza per armoniosità, adeguatezza e attinenza scenica – spiega il rettore Maurizio Carboni – per questo abbiamo deciso di fare una doppia donazione, allargando così il nostro gesto di solidarietà”.