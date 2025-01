Lanazione.it - Giro d’Italia in città: così Palazzo dei Consoli si illumina di rosa

Leggi su Lanazione.it

GUBBIO – Dopo l’annuncio, lasi prepara all’arrivo deldi questa primavera, che torna a Gubbio dopo 36 anni dall’ultima volta. Il 18 maggio partirà infatti da piazza 40 Martiri la tappa Gubbio-Siena, la nona delle 21, e anche all’ombra del monte Ingino fervono i preparativi e sono partiti i vari appuntamenti che accompagneranno ladi pietra fino alla data di maggio. Nella serata di mercoledì 29 gennaio ildeisi èto di(foto) a 100 giorni dalla partenza del2025. Tutte leche saranno attraversate dalieri si sono colorate dindo il loro monumento più significativo, a segnare un ideale legame con tutti gli appassionati. Un’occasione unica per far risuonare il nome di Gubbio in tutta la Penisola, collegandolo ancora una volta allo sport e in particolare al ciclismo, che negli ultimi anni – grazie alla costruzione di ciclovie e alla promozione del cicloturismo ma anche alle iniziative che verranno come "Bici in Comune" – è stato fortemente sostenuto nel territorio eugubino.