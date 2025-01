Ilgiorno.it - Giovani e social tra rischi e opportunità

Leggi su Ilgiorno.it

Nappo* Gli studenti di oggi sono molto più coscienti delle questionii rispetto alle generazioni precedenti. Sono sensibili a temi come i diritti umani, la sostenibilità ambientale, l’uguaglianza di genere e le questioni legate alla diversità culturale e razziale. In gran parte questa sensibilità nasce da un mondo globalizzato, dove le informazioni avanzano velocemente e le tematiche collettive vengono discusse apertamente, sia sui media che suinetwork. Gli adolescenti partecipano attivamente a movimenti di protesta, campagne di sensibilizzazione e attività di volontariato, mostrando un impegno maggiore rispetto al passato verso cause comuni e valori di giustizia pubblica. Isono il ritratto di un mondo in evoluzione, dove la tecnologia, la globalizzazione e le trasformazioni hanno un’influenza profonda.