Ilgiorno.it - Giornata mondiale contro il cancro 4 febbraio: all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano vaccinazioni e screening gratuiti per il World Cancer Day 2025

, 31 gennaio– In occasione del prossimo 4il, la Fondazione IRCCS Istitutodeidirinnova il suo impegno nella promozione della prevenzione oncologica, offrendo iniziative concrete e gratuite aperte al pubblico. ) “Qui, dove è nata l'oncologia italiana - sottolinea Gustavo Galmozzi, Presidente della Fondazione IRCCS Istitutodeidi- l’impegno nella salute e nella cura dei pazienti continua ogni giorno, anche attraverso attività di sensibilizzazione e prevenzione gratuite per la comunità”.Day Lombardia,deial collo dell’utero, colon-retto, mammella e prostata Questo il programma dellae le iniziative in campo Ambulatorio vaccinale per i pazienti oncologici I pazienti oncologici, particolarmente vulnerabili alle infezioni a causa del sistema immunitario compromesso, potranno usufruire difortemente raccomandate, come quelleil pneumococco e l’herpes zoster.