Germania, la stretta sui migranti voluta da Cdu e Afd non passa: il Bundestag respinge la legge

Lasuidalla Cdu e dalla Csu, con l’appoggio dell’Alternative für Deutschland, non. Ilha respinto con 350 voti contrari (338 i deputati a favore) la proposta didel partito centrista e sostenuta dall’ultradestra. Mercoledì, la mozione anti-era stata approvata sempre dal Parlamento tedesco con i voti decisivi dell’AfD, scatenando le polemiche e la reazione della società civile.La proposta di, tra le altre cose, prevedeva i respingimenti “totali” alle frontiere tedesche. Durante il dibattito al, la ministra degli Interni tedesca ed esponente del’Spd, Nancy Faeser, aveva ricordato: “Nessun partner europeo accetterebbe una cosa del genere”. La ministra ha anche messo in guardia l’Unione dal far approvare la suaper limitare l’immigrazione con i voti dell’ultradestra dell’AfD: “Approvare unacon i loro voti rappresenterebbe un’altra profonda frattura nella nostra storia dal 1949?.