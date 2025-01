Quotidiano.net - Germania in declino: il rapporto Bgi evidenzia fratture nella governance

Gli alti livelli dihanno mascherato un lentoin, conpolitiche, economiche e sociali "che si sono inasprite lungo gli anni": lo rivela il Bgi Germany report, un nuovoscientifico pubblicato a poche settimane dalle elezioni parlamentari del 23 febbraio, citato dalla Dna, alleanza tra alcune delle maggiori agenzie mondiali di cui fa parte anche l'ANSA. "È diventato chiaro che lasi è adagiata sugli allori per troppo tempo", afferma ilriferendosi alladel Paese. Nel, intitolato '2025-Il lentodella performance dellasfocia in crisi di governo mentre la situazione geopolitica peggiora', i ricercatori del think tank Berggruen Institute di Los Angeles, della Luskin School of Public Affairs presso l'Università della California di Los Angeles (UCLA) e della Hertie School, un'università tedesca, affermano che il governo e i sistemi amministrativi del Paese "sono apparsi sempre più sclerotici ed esitanti nell'adottare i cambiamenti necessari".