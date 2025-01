Lettera43.it - Germania, il Bundestag boccia la legge sui migranti: decisivi 12 voti

La proposta disulla stretta suivoluta dalla Cdu e sostenuta dall’estrema destra di AfD inè statata. Dopo una lunga seduta, sospesa in mattinata, ilsi è opposto con 350contrari, 338 favorevoli e cinque astenuti. Appena 12, quindi, le preferenze che hanno affondato la. Nel testo la Cdu di Friedrich Merz, favorito per diventare cancelliere alle prossime elezioni tedesche di febbraio, puntava a rendere più facile il fermo di cittadini stranieri che si presentino alle frontiere senza documenti. E inoltre laprevedeva di limitare i ricongiungimenti familiari.Merz: «Rispetto chi ha votato contro»Friedrich Merz, leader del Cdu (Getty Images).Mercoledì 29 gennaio, invece, la mozione dei conservatori per chiedere norme più severe era stata accolta, grazie anche al sostegno dell’ultradestra di AfD.