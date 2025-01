Dilei.it - Georgina Rodriguez si regala una borsa da 30mila euro. Smentita la crisi con Ronaldo

Leggi su Dilei.it

Da quando è legata a Cristianosi è adattata meravigliosamente alla vita fatta di lusso e ostentazione del calciatore portoghese. Nel suo docu-reality su Netflix – Soy– la modella e imprenditrice ha mostrato la sua cabina armadio, ricca di borse esclusive, decisamente non alla portata di tutti. Una collezione che si è arricchita ora di un nuovo modello che lasi èta in occasione del suo 31esimo compleanno. Un dono che ha condiviso sui social, attirando così le critiche di alcuni follower che non hanno apprezzato.Ladadisi èta unaHermès, un modello della collezione Kelly 20 in pelle di serpente verde smeraldo. Sebbene non siano disponibili informazioni specifiche sul prezzo di questo particolare modello, data la sua esclusività è possibile stimarne il valore basandosi sui riferimenti simili.