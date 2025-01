Thesocialpost.it - Gaza, Hamas annuncia rilascio di 3 ostaggi: ecco i nomi. C’è anche Yarden Bibas

Sabato 1 febbraio segnerà una nuova fase neldegliisraeliani da parte di, con la consegna di tre prigionieri:, Ofer Calderon e Keith Siegel. La notizia, confermata dal governo israeliano, arriva dopo il caoticodi ottoavvenuto il 30 gennaio, che ha attirato l’attenzione mediatica, in particolare per l’episodio della soldatessa israeliana Agam Berger, fatta sfilare tra le rovine di Jabalia in mezzo a una calca impressionante di folla e poi consegnata alla Croce Rossa.Israele, come parte degli accordi, rilascerà 90 prigionieri palestinesi. Tra coloro che saranno liberati ci sono nove uomini con condanne all’ergastolo. Nonostante l’accordo, il governo israeliano ha espresso preoccupazione per la possibilità che i prossimiliberati possano subire trattamenti simili a quelli riservati ad Agam Berger.