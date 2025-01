Terzotemponapoli.com - Garnacho, parole al miele da parte di Amorim

Leggi su Terzotemponapoli.com

Alejandroormai sembra irrimediabilmente lontano da Napoli. Stando alle voci raccolte dai media, il Manchester United non si è mai schiodato dai 65 milioni pretesi per l’argentino. Il Napoli sarebbe arrivato fino a 55, poi avrebbe virato su diversi piani B o C. Lein conferenza stampa dell’allenatore dei Red Devilseliminerebbe ogni eventuale dubbio sul mancato acquisto dadella società di Aurelio De Laurentiis.: “Ha capito che voglio solo aiutarlo e vincere le partite”Ruben, allenatore del Manchester United, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: “Aleè cambiato subito da quando l’ho escluso per la partita contro il Manchester City. È cambiato perché ha capito che voglio solo aiutarlo e vincere le partite.