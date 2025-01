Anteprima24.it - Garante dei Disabili della Campania, nuovi importi dell’invalidità civile 2025

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa deldeiavv. Paolo Colombo. Si rende noto che è stata pubblicata la circolare dell’INPS nella quale sono stati comunicati idelle pensioni di invalidità per ile i relativi limiti di reddito. La rivalutazione delle pensioni e degli assegni a favore dei cittadini contà che siano invalidi civili, ciechi civili e sordi, viene fatta sulla basepercentuale di variazione per il calcoloperequazione delle pensioni per l’anno, che è stata determinata in misura pari a +0,8% dal 1° gennaio, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. Rispetto aglidelle invalidità 2024, le cifre hanno subito un aumento minimo.