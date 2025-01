Ilrestodelcarlino.it - Furto da migliaia di euro in hotel a Milano Marittima: cassaforte gettata dalla finestra

Marittina (Ravenna), 31 gennaio 2025 –dadiall’Ariella, sul lungomare di. A raccontare il fatto, anche ponendo l’attenzione sulla questione sicurezza, è il titolare Gino Guidi che precisa di aver già denunciato ai carabinieri. Ai militari sono stati consegnati anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’e sono state forniti informazioni utili per le indagini. Guidi, imprenditore titolare anche di uno stabilimento balneare, racconta che “martedì sera ero in una pizzeria ae mi ha chiamato mio fratello, dicendo che inc’erano i ladri. Sono corso e, facendo un giro intorno, non abbiamo visto nulla. Abbiamo pensato fosse qualcuno che voleva avvicinarsi ma ci è sembrato tutto a posto. La porta e le finestre erano regolarmente chiuse al piano terra e l’allarme inserito.