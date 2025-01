Laspunta.it - Frosinone: in tv Mastrangeli, pendolari e il PSI. Zona rossa, disagi, illuminazione e progetti al quartiere scalo

Leggi su Laspunta.it

Cosa ci facevano gli esponenti del Partito Socialista e il Sindaconella “piazzetta” della discordia?Nessun incontro politico segreto, sul sagrato della Sacra Famiglia, ma un appuntamento televisivo con la trasmissione Monitor che ha dedicato un ampio spazio alle vicende che riguardano, soprattutto il.Nella trasmissione il Sindacoha rivendicato l’istituzione della, grazie alla collaborazione con il Prefetto e il Questore, annunciando che questa operazione di controllo andranno avanti per i prossimi 60 giorni. Ma non solo il Sindaco, ha anche ribadito la sua visione della grande piazza “L’unica piazza di” ha detto“Una piazza che è attesa da anni ” chiudendo quindi ad ogni possibile proposta di evitare la completa pedonalizzazione, come i cittadini dellostanno chiedendo da mesi, soprattutto per i problemi della viabilità e della sicurezza.