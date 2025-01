Francia profanata la tomba di Jean Marie Le Pen L’ira di Bardella | Trovare e punire i responsabili

Leggi su Open.online

LadiLe Pen è stata vandalizzata con un bastone da sconosciuti e ridotta in frantumi nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 gennaio. Lo storico fondatore del Front National e padre dell’attuale leader dell’estrema destra francese Marine Le Pen, scomparso il 7 gennaio all’età di 96 anni, è sepolto nel cimitero di La Trinité-sur-Mer, in Bretagna. Non è ancora chiaro chi abbia distrutto ladi Le Pen, o perché. Gli inquirenti e le forze dell’ordine si sono recate sul posto e stanno ancora tentando di fare luce sulla questione. Secondo quanto riporta Le Figaro, i vandali avrebbero colpito ripetutamente il marmo dellacon un bastone. La croce è stata spezzata in più parti, le coccarde con la bandiera francese sono scomparse e i fiori sono stati gettati all’aria. Il luogo è stato intanto chiuso al pubblico.