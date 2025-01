Oasport.it - Francia-Galles oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2025: orario, programma, streaming

Prende il via questa sera il Guinness Seie allo Stade de France di Saint Denis, a Parigi, scenderanno in campo. Una sfida sulla carta che vede i padroni di casa favoriti d’obbligo, ma in un match d’esordio ogni sorpresa è lecita.Lasi presenta come una delle maggiori pretendenti al titolo, ritrova in mediana la coppia d’oro formata da Dupont e Ntamack e deve subito lanciare un segnale importante alle avversarie in vista di un mese e mezzo di battaglie. Il, invece, arriva da 12 sconfitte consecutive, nessuna vittoria nel 2024 e l’ultimo posto dello scorso anno da vendicare.Calcio d’inizio fissato allo Stade de France di Saint Denis alle ore 21:15 di venerdì 31 gennaio. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201), con la direttagarantita da SkyGO e Now TV.