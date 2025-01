Anteprima24.it - FOTO/ Nuove prospettive di sviluppo, rinasce l’ex Consorzio Agrario

Tempo di lettura: 3 minuti“Ilcambia veste. Vogliamo rilanciare l’agricoltura nel Sannio”. E’ iniziato ufficialmente oggi il nuovo corso per l’ormai exa via XXV Luglio. Il nuovo capitolo della vita dell’imponente struttura amministrativa, tecnica, logistica ed imprenditoriale, che ha cambiato proprietà econ, promette di essere fedele ad una sola via di marcia: soddisfare le esigenze degli agricoltori e delle imprese agricole. Il che, poi, in realtà si traduce con il rispetto delle aspettative dei consumatori più esigenti.Pasquale Delle Donne, presidente di AgriSolaris, che ha raccolto il testimone dello storicoProvinciale, ha delineato la mission del nuovo inizio. “Agri Solaris Benevento è erede dal settembre 2024 dell’importante tradizione delProvinciale: oggi ambisce a rafforzare il proprio ruolo di punto di riferimento per l’agricoltura sannita e oltre.