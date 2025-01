Gamerbrain.net - Forza Horizon 5 uscirà a breve anche su PS5

Leggi su Gamerbrain.net

Dopo mesi di speculazioni, arriva la conferma ufficiale,su PS5 a quanto pare, per la gioia di coloro che attendevano il titolo da tempo, con lancio fissato per la primavera.5 – Gamerbrain.net5 arriva in primavera su PS5Stando alle informazioni, la versione PS5 del gioco è sviluppata da Panic Button, naturalmente in collaborazione con Turn 10 Studios, ed ovviamente Playground Games. Tale edizione includerà tutti i contenuti rilasciati fino ad ora su PC e Xbox.Inoltre, gli utenti PS5 potranno acquistare separatamente i Car Pack rilasciati fino ad oggi e le espansioni Hot Wheels e Rally Adventure, che espandono ulteriormente il gioco principale, attraverso nuove mappe, collezionabili e sfide.Horion 5 su PS5 supporterà il cross-play, ciò consentirà ai giocatori Xbox e PC di giocare con quelli PlayStation.