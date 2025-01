Ilrestodelcarlino.it - Foresteria, lavori al via. Problemi per ’Il Gabbiano’

di ristrutturazione del San Benedettino, o “annesso ad L“ che dir si voglia, in via Belvedere, sono pronti a partire. Con 1,3 milioni di euro l’amministrazione comunale, in sinergia con il Rof, realizzerà unaper artisti, accademici, ospiti illustri della città Unesco della musica, studenti universitari. Ma c’è un ma. A 100 metri dall’edificio – limitrofo alla vecchia lavanderia e al giardino interno dell’ex manicomio San Benedetto – ha sede il centro diurno Il Gabbiano, realtà sociosanitaria di Ast, punto di riferimento per i più fragili che oggi assiste una quindicina di persone con disabilità. "Purtroppo non potrà convivere con il cantiere del Comune che partirà proprio in questi giorni – spiega il sindaco Andrea Biancani, il quale da mesi segnala all’amministrazione sanitaria la necessità di risolvere la questione, per la serenità di tutti.