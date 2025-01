Lanazione.it - Firenze, un giorno in bottega con la sindaca Funaro nei panni di sarta

, 31 maggio 2025 - Laneidi. E' iniziato così il progetto “Unin” di Confartigianato Imprese. Il progetto, che andrà avanti per tutto il 2025, è partito dalladi sartoria Liverano & Liverano, una delle 106 sartorie artigiane del territorio fiorentino, con Antonio, che ha premesso di essere “molto severo” con la prima cittadina. “Se riesce con me. può con tutti”, ironizza lae ha subito provato con i punti molli, il sopraggitto, poi con la macchina da cucito in un’atmosfera positiva e laboriosa. Qualche piccolo errore, come ogni allievo alle prime armi, ma tanta voglia di migliorare; soprattutto,ci ha preso la mano e ci ha preso gusto. “Non si può dire che non sia determinata, perché le ho detto di andare fino in fondo e lo sta facendo”, riconosce il maestro Liverano.