Lanazione.it - Firenze, la mostra che dice no alle armi nucleari

Leggi su Lanazione.it

, 31 gennaio 2025 – Ricordate la vostra umanità. Per dimenticare la paura, l'orrore, la morte. E trasformare lo spirito umano nella prospettiva di un mondo libero d. Perché la comunità è una rete di persone, relazioni ed immagini - reali, digitali, virtuali - e l'arte nella sua dimensione collettiva e interattiva può essere veicolo di pace e speranza. Da questa convinzione nasce laitinerante "Senzatomica", che dopo le edizioni di Roma e Brescia con oltre 50 mila visitatori approda fino al 23 marzo al Refettorio di Santa Novella. L'esposizione - patrocinata da Comune di, Città Metropolitana e Regione Toscana - è il risultato della raccolta fondi organizzata con l'8x1000 dall' Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, che ha affidato la direzione artistica a Massimo Pitis e al suo team "Pitis e Associati", uno degli studi di comunicazione visiva più importanti d'Italia: a partire dal Premio Nobel per la Pace assegnato recentemente alla Nihon Hidankyo - l'organizzazione dei sopravvissutibombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki - e dai principi espressi nel Preambolo del Trattato sulla proibizione delle(TPNW), approvati dall'Assemblea Generale dell'ONU il 7 luglio 2017 ed entrati in vigore il 22 gennaio 2021, il percorso si articola in cinque aree tematiche.