Firenze, al cinema Astra il film Luce che racconta la vita in fabbrica

, 31 gennaio 2025 -Il 1 febbraio, alsarà proiettato, il nuovodi Silvia Luzi e Luca Bellino, che saranno presenti in sala insieme ad alcuni rappresentanti del collettivo diex Gkn, in un evento promosso da Fondazione Stensen e associazione Anemic. Ilè la storia di una giovane operaia di una conceria, interpretata da Marianna Fontana, ritrovatasi sola in seguito all'arresto del padre e costantemente alle prese con i dubbi sulle possibilità di raggiungerlo. Finalmente riuscirà a trovare un modo, inviando un cellulare all'interno della prigione e ritrovando un contatto con il genitore., opera seconda di Silvia Luzi e Luca Bellino dopo “Il Cratere”, è unvolutamente oscuro, tra sogno e realtà, dove alla fine al centro di tutto c'è solo l'anima in pena della protagonista.