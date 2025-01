Terzotemponapoli.com - Fiorentina, Palladino: “Comuzzo ragazzo maturo, nessuno..”

Raffaele, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Genoa. Queste le sue parole:“Come sta vivendoquesto periodo? Pietro è un giovane-vecchio, come ho sempre detto: è piùdell’età che ha.lo sposta. Ha un senso di appartenenza per questa società unico e io lo ringrazio perché stravedo per lui. Non risponderò a nessuna domanda al riguardo. Contro il Genoa E’ la partita più importante dell’anno visto che veniamo da un momento difficile, dobbiamo ritrovare la continuità dopo la vittoria con la Lazio contro cui abbiamo dato dimostrazione di carattere.Torino? Che sentimento c’è? Siamo dispiaciuti. Abbiamo approcciato benissimo, sapevamo poteva essere una partita sporca contro un avversario ostico. Siamo passati in vantaggio, l’espulsione poteva mettere la gara nei binari giusti.