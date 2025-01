Calciomercato.it - Fiorentina, ore decisive per Zaniolo e Fagioli: ecco cosa manca | CM.IT

Laè attivissima sul mercato per regalare i rinforzi chiesti all’allenatore Raffaele Palladino. E il Napoli continua a spingere per ComuzzoTantissimo lavoro per i dirigenti dellain questa sessione di calciomercato, in entrata e in uscita. E questi ultimi giorni non saranno diverse, viste le tante trattativa da portare a termine.(LaPresse) – Calciomercato.itCome raccontato dalla nostra redazione con dovizia di particolari, i Viola potrebbe sacrificare un pezzo importante della rosa come Pietro Comuzzo. Il Napoli capolista, guidato in panchina da Antonio Conte, spinge per avere il difensore a stretto giro di posta e la società sta cercando di fare tutto il possibile per accontentarlo. La richiesta è di 35 milioni di euro, i campani sono arrivati a quota 30 milioni tra prestito, riscatto e bonus vari.