Lopinionista.it - Film al cinema febbraio 2025: la programmazione

Tra le novità dipiù attese, il 12uscirà nelle saletografiche italiane, “Captain America: Brave New world”. Quarto capitolo dedicato alla saga, attesissimo soprattutto dai fan del Marveltic Universe di tutto il mondo. Si ritorna a parlare delle avventure di Sam Wilson, interpretato da Anthony Machie, nei panni del nuovo Captain America che sarà affiancato da un mito delmondiale: Harrison Ford nei panni di Thaddeus E. “Thunderbolt” Ross. Vi aspetta un turbinio di azione amici cinefili. Da non perdere!Per gli estimatori del genere horror, il 13potrete vedere al“Strange Darling”. Ambientato nella contea di Hood River in Oregon, ilracconta la storia di un uomo e una donna che si ritrovano coinvolti in un gioco mortale. Una pellicola che promette tensione dall’inizio alla fine.