Filippo altro eroe non per caso | Ho bloccato lo scippatore senza pensare ai rischi

Pesaro, 31 gennaio 2025 – Unche rinuncia a bere tranquillo un caffè con un amico per inseguire e placcare un delinquente. Era successo nel dicembre 2023, con il pusherin viale Aldo Moro, davanti allo Zanzibar. Il bis mercoledì sera, in pieno centro, piazza Lazzarini. Protagonista stavolta è un pesarese di 49 anni,Cecchini, padre, lavora nel commercio, in passato ha fatto qualche corso di arti marziali., cominciamo dall’inizio. “Stavo prendendo un caffè al ’101’, il bar davanti al teatro Rossini. Mi fumavo una sigaretta. Ero fuori che parlavo col mio amico quando ho sentito urlare, forte, una signora, sulla sessantina, era seduta su una panchina, in via Curiel: ’Aiutatemi, mi hanno rubato il portafogli’. Ho visto uno fuggire e unche lo inseguiva” Com’era il tipo che fuggiva? “Un tipo sui 40, felpa colorata e tuta.