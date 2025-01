Lanazione.it - Fiesole, una mostra sugli anni Cinquanta e Settanta

(Firenze) 31 gennaio 2025- Ventidi storia fiesolana raccontata in unafra foto, documenti e prodotti dell'artigianato. Da domani, primo febbraio, a lunedì la Sala del Basolato di piazza Mino offrirà l'occasione di un viaggio al ritroso nel tempo per rivivere il periodo fra il '50 e il '70 dello scorso secolo. Erano glidella lavorazione della paglia e del ricamo, dei venditori ambulanti che portavano a domicilio latte, pane, frutta e verdura; delle serate passate al bar per vedere la televisione ancora così poco diffusa nelle case e delle feste in piazza animate dalla banda. A ricostruire questo spaccato dellache fu sono stati un gruppo residenti ed ex residenti delle tre zone Fiesolane Mura Etrusche, S.Anna, I Ceanzi, che hanno deciso di condividere con la comunità i ricordi deglidella loro infanzia, raccolti con una paziente ricerca.